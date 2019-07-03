Новосибирск, , 10:32 — REGNUM

Мэрия города Новосибирск планирует передать в концессию на 30 лет спортивный центр площадью 1,5 тыс. кв. м, расположенный на левом берегу Оби. Объем инвестиций в проект — 60 млн рублей.«Мы объявим конкурс на создание центра восточных единоборств. Думаю, желающие принять участие в торгах найдутся. Так, в прошлом году был потенциальный инвестор, которому будет интересно данное предложение», — рассказал «РБК Новосибирск» начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Максим Леоненко.В концессию планируют отдать площади, которые находятся на первом этаже и в подвале многоквартирного жилого дома. Сейчас помещения пустуют.