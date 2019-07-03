Дерби, Великобритания, 3 июля 2019, 09:53 — REGNUM
Новым главным тренером «Дерби Каунти» станет голландский специалист Филлип Коку. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации издания, в ближайшее время Коку сменит на посту главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда, который ведёт переговоры с лондонским «Челси».
Напомним, Лэмпард начал тренерскую карьеру в мае 2018 года, возглавив. «Дерби Каунти». В дебютном сезоне он занял с командой шестое место в Чемпионшипе и дошёл до финала плей-офф за выход в премьер-лигу, в котором уступил «Астон Вилле» (1:2).
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