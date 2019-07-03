Каир, 3 июля 2019, 09:35 — REGNUM
Определились все участники 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Египте. Плей-офф турнира стартует 5 июля.
Последние матчи группового этапа были сыграны 2 июля. По их итогам были сформированы все пары 1/8 финала. Между собой сыграют:
- Уганда — Сенегал
- Марокко — Бенин
- Мадагаскар — ДР Конго
- Гана — Тунис
- Мали — Кот-д'Ивуар
- Алжир — Гвинея,
- Нигерия — Камерун
- Египет — ЮАР.
Напомним, Кубок африканских наций проходит в Египте с 21 июня по 19 июля.
Читайте также: Голы Айю и Парти прнесли Гане победу над Гвинеей-Бисау