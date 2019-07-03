Каир, , 09:35 — REGNUM

Определились все участники 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Египте. Плей-офф турнира стартует 5 июля.

Последние матчи группового этапа были сыграны 2 июля. По их итогам были сформированы все пары 1/8 финала. Между собой сыграют:

Уганда — Сенегал

Марокко — Бенин

Мадагаскар — ДР Конго

Гана — Тунис

Мали — Кот-д'Ивуар

Алжир — Гвинея,

Нигерия — Камерун

Египет — ЮАР.

Напомним, Кубок африканских наций проходит в Египте с 21 июня по 19 июля.

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