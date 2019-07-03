Суэц, , 09:27 — REGNUM

Сборная Ганы одержала победу над командой Гвинеи-Бисау в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе команды Ганы голы забили нападающий Джоржан Айю на 46-й минуте и полузащитник Томас Парти на 72-й минуте.

Таким образом, сборная Ганы набрала пять очков и заняла первое место в группе, что позволило ей выйти в плей-офф турнира. Сборная Гвинеи-Бисау стала четвёртой с одним очком.

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