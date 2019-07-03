Исмаилия, , 09:16 — REGNUM

Сборная Мали одержала победу над командой Анголы в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 1:0.

В составе команды Мали единственный гол забил полузащитник Амаду Айдара на 37-й минуте.

Таким образом, сборная Мали набрала семь очков и заняла первое место в группе, что позволило ей выйти в плей-офф турнира. Сборная Анголы стала третьей с двумя очками.

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