Исмаилия, 3 июля 2019, 09:16 — REGNUM
Сборная Мали одержала победу над командой Анголы в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 1:0.
В составе команды Мали единственный гол забил полузащитник Амаду Айдара на 37-й минуте.
Таким образом, сборная Мали набрала семь очков и заняла первое место в группе, что позволило ей выйти в плей-офф турнира. Сборная Анголы стала третьей с двумя очками.
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