Глендейл, США, 3 июля 2019, 08:55 — REGNUM
Сборная Мексики одержала победу над командой Гаити в полуфинале Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 1:0.
В основное время матча команды не смогли «распечатать» ворота друг друга. Единственный гол был забит в дополнительное время. На 93-й минуте с пенальти отличился нападающий мексиканцев Рауль Хименес.
Таким образом, сборная Мексики вышла в финал турнира, в котором сыграет с победителем матча между командами Ямайки и США.
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