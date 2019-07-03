Глендейл, США, , 08:55 — REGNUM

Сборная Мексики одержала победу над командой Гаити в полуфинале Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

В основное время матча команды не смогли «распечатать» ворота друг друга. Единственный гол был забит в дополнительное время. На 93-й минуте с пенальти отличился нападающий мексиканцев Рауль Хименес.

Таким образом, сборная Мексики вышла в финал турнира, в котором сыграет с победителем матча между командами Ямайки и США.

Читайте также: Сборная США обыграла команду Кюрасао и прошла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ