Барселона, Испания, , 08:40 — REGNUM

«Барселона» планирует продать французского защитника Самуэля Юмтити. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации издания, каталонский клуб готов расстаться с футболистом не менее чем за €50 млн.

Отмечается, что руководству «Барселоны» не понравилось, что Юмтити отказался от операции при лечении травмы колена.

Напомним, Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона» за €25 млн. В сезоне 2018/19 он сыграл в 15 играх за клуб, отдав одну результативную передачу.

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