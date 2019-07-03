Нью-Йорк, США, , 08:04 — REGNUM

Российский нападающий Артемий Панарин выбрал игровой номер в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Панарин выбрал игровой номер с помощью небольшой церемонии. В раздевалке повесили именные свитеры с номерами «27» и «10». Хоккеист выбрал 10-й номер.

https://twitter.com/NYRangers/status/1146113326616907776

Напомним, 1 июля Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс». Он подписал семилетний контракт на общую сумму $81,5 млн.

Средняя годовая зарплата хоккеиста составит $11,642 млн. По уровню годовой зарплаты он уступает только форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, у которого $12,5 млн в год.