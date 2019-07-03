Лондон, , 07:44 — REGNUM

Российская теннисистка Мария Шарапова выбыла с турнира в Уимблдоне, не сумев доиграть матч первого круга с представительницей Франции Полин Пармантье.

Матч продолжался 2 часа 16 минут. Перед третьим сетом Шарапова из-за проблем с рукой вызвала на корт врача. После этого она отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 в пользу Пармантье.

Шарапова по ходу матча ни разу не подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Пармантье два эйса, три ошибки на подаче и 6 из 12 брейк-пойнтов.

Напомним, Шарапова пропустила большую часть сезона 2019 года из-за травмы. Сыграв на Открытом чемпионате Австралии, она смогла восстановиться только к травяному сезону.

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