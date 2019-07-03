Белград, , 07:19 — REGNUM

Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Италии в 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча завершилась со счётом 63:54.

На протяжении трёх четвертей шла равная борьба, однако в четвёртом игровом отрезке сборная России показала отличную игру в обороне и обеспечила итоговую победу.

Самым результативным игроком матча стала Мария Вадеева, набравшая 19 очков.

Таким образом, сборная России прошла в четвертьфинал турнира, где сыграет со сборной Испании. Встреча состоится 4 июля.

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