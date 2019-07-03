Бразилиа, , 06:43 — REGNUM

3 июля в рамках полуфинала Кубка Америки 2019 на стадионе «Минейран» (Белу-Оризонти) был разыгран матч между национальными сборными Бразилии и Аргентины. Обе эти команды являются фаворитами на этом турнире.

Недолго аргентинцам удавалось сдерживать натиск хозяев, и уже на 19-й минуте матча молодой скоростной нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус открыл счет, первым же ударом в матче замкнув прострел Роберто Фирмино с правого фланга в пустые ворота — 1:0. На экваторе второй половины Фирмино удвоил преимущество «избранных» — 2:0. Голевой передачей отличился Жезус.

Лучшим игроком матча стал Габриэль Жезус, заработавший 1+1 по системе гол+пас и оценку 8,6. В составе Аргентины лучшим признан лидер «Барселоны» Линель Месси — 7,9.

В финале турнира сборная Бразилии встретится с победителем матча Чили — Перу.

Статистика матча (Бразилия/Аргентина)

Удары 4/14

Удары в створ 3/2

Владение 48%/52%

Нарушения 12/18

Угловые 5/4

Оценки 6,97/6,38

Стартовые составы на матч:

Бразилия: Алиссон Бекер, Тиаго Силва, Маркиньос, Даниэль Алвеш, Алекс Сандро, Артур, Каземиро, Габриэль Жеус, Эвертон, Филиппе Коутиньо, Роберто Фирмино.

Аргентина: Франко Армани, Хуан Фойт, Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Леандро Паредес, Марко Акунья, Родриго Де Пауль, Лионель Месси, Серхио Агуэро, Лаутаро Мартинес.

Бригада арбитров: Родди Самбрано | Кристин Лескано | Байрон Ромеро | Эстебан Остожич.

Желтые карточки: Тальяфико — 9, Акунья — 40, Алвеш — 40, Фойт — 56, Мартинес — 59, Аллан — 84.

Забитые мячи: Жезус 19 — 1:0, Фирмино 71 — 2:0.