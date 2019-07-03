Луанда, , 06:42 — REGNUM

2 июля на стадионе «Исмаилия» между национальными сборными Анголы и Мали был разыгран финальный третий тур группового этапа Кубка африканских наций (группа E). Противостояние завершилось минимальной победой «орлов».

Единственный мяч на 37-й минуте забил 21-летний опорный полузащитник «Ред Булл Лейпцига» после передачи Муссы Думбии — 0:1.

Лучшим игроком матча также признан автор единственного гола Хайдара. Также вклад в победу внесли центральный атакующий полузащитник Адама Траоре (7,8) и 23-летний опорник Лассана Кулибали (7,3)

Сборная Мали набрала 7 очков, оставшись непобедимой на групповом этапе, и заняла первое место. Ангола с 2-мя очками расположилась на третьей позиции в группе и на последней строчке в рейтинге команд, занявших третьи места.

Статистика матча (Ангола/Мали)

Удары 15/16

Удары в створ ¾

Владение 46%/54%

Нарушения 17/17

Угловые 6/6

Оценки 6,34/7,02

Стартовые составы на матч:

Ангола: Кабака, Гашпар, Баштуш, Массунгуна, Пайзо, Кампуш, Фреди, Жеральдо, Матеуш, Де Кармо, Желсон.

Мали: Диарра, Куяте, Айдара, Ваге, Сако, Хайдара, Думбия, Траоре, Кулибали, Траоре, Кулибали.

Желтые карточки: Гашпар — 29, Диарра — 69, Де Кармо — 80, Баштуш — 90.

Голы: Хайдара 37 — 0:1.