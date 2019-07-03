Кёльн, Германия, , 06:40 — REGNUM

2 июля в 18:25 мск начался отложенный матч 2-го тура группового этапа киберспортивного турнира по CS: GO ESL One Cologne (Кёльн, Германия) между командами «Natus Vincere» и «Liquid». Проигравший в этом противостоянии опустится в нижнюю сетку. Победивший пройдет в последнюю стадию, где встретится либо с «FaZe», либо с «NRG».

Матч был разыгран в формате bo3. Своей картой «Na'Vi» выбрали Dust2 (бан — Vertigo, Inferno), «Liquid» — Overpass (бан — Train, Nuke). В случае необходимости третьей картой стал Mirage.

На своем пике украинская команда начала очень уверенно, выиграв сторону защиты со счетом 9:6. Однако после счета 15:11, когда Александром «s1mple» Костылевом была допущена фатальная ошибка в ситуации 3v1 против «nitr0», «жидкие» смогли вернуться в игру, выйти на овертаймы и забрать первую карту в свой актив. В основное время «Na'Vi» всегда вели в счете кроме первого проигранного пистолетного раунда.

На второй карте благодаря усилиям Дениса Костылева и Кирилла Михайлова «желто-черные» смогли выиграть обе половины за атаку и защиту с минимальным преимуществом, одолев оппонентов со счетом 16:14.

Mirage почти без борьбы завершился победой «жидких» со счетом 16:8. Украинская команда ничем не запомнилась, кроме клатча 1v2 игрока «s1mple».

Лучшим игроком противостояния стал Александр «s1mple» Костылев, настрелявший 84 фрага за 3 карты, умерев 60 раз и заработав коэффициент kd = 1,4. Также он стал единственным из своей команды, чей kd составил >1,0.

Вылетевшая в нижнюю сетку команда «Natus Vincere» завтра в 20:00 по МСК сыграет с бразильской командой «FURIA».