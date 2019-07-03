Лион, Франция, , 06:38 — REGNUM

«Тоттенхэм» объявил о подписании опорного полузащитника сборной Франции Тангая Н’Домбеле за €60 млн. За эту сумму «Лион» согласился отпустить своего 22-летнего лидера.

Футбол и деньги

В прошедшем сезоне хавбэк сыграл 34 матча во внутреннем чемпионате, забив один гол и отдав семь голевых передач. В кубках Франции и Лиги в 7-ми играх Н’Домбеле отличился одним ассистом.

За восемь матчей в Лиге Чемпионов футболист забил два мяча в ворота «Хоффенхайма» в третьем туре на 59-й минуте и в четвертом туре группового этапа на 28-й минуте.

По оценкам transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет €65.000.000.

Сильными сторонами футболиста можно отметить дриблинг и точность передач. Об этом говорит статистика — в Лиге 1 Н’Домбеле в среднем за матч совершал 1,9 удачных обводки, а процент точных передач составил 89,1%. Также игрок силен в создании моментов — 1,4 ключевых передач за игру.

Также футболист универсален в центре поля, так как может успешно сыграть как на позиции опорного, так и на позиции центрального полузащитника.

Оценка игрока по мнению whoscored составила 6,99.