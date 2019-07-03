Лондон, , 06:45 — REGNUM

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин прошел первый круг Уимблдона, обыграв Пабло Андухара из Испании, сообщает 2 июля издание Sports.kz.

Казахстанский теннисист, который занимает 58-ю строчку мирового рейтинга теннисистов, оказался сильнее 78-й ракетки. Матч, продлившийся 1 час 57 минут, завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:1.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла вторую ракетку мира Наоми Осаку из Японии в первом круге международного турнира «Уимблдон» со счетом 7:6, 6:2.

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