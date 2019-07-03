Монреаль, Канада, , 04:12 — REGNUM

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявила о выявлении 298 российских спортсменов, допинг-пробы которых будут исследованы как наиболее подозрительные, сообщили в пресс-службе организации.

Уточняется, что у WADA есть 578 образцов допинг-проб этих 298 спортсменов. Данные 43 человек уже пересмотрены, по ним составлен «сбор доказательств», которые переданы в спортивные федерации для дальнейшего расследования возможных антидопинговых нарушений.

Агентство заявило, что расследование в нарушении антидопинговых правил со стороны российских спортсменов намерено закончить к концу года. результаты могут быть переданы в Спортивный арбитражный суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым проверяемым на допинг российским спортсменом стал Сергей Дубровский, победитель чемпионата России в беге на 800 метров. Российская национальная антидопинговая организация проверяла его на допинг с начала года восемь раз.

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