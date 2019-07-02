Кёльн, Германия, , 19:43 — REGNUM

2 июля в рамках киберспортивного турнира ESL One Cologne в Кёльне (Германия) 2019 был разыгран матч за вылет из нижней сетки между коллективами «mousesports» и «MVP PK». Проигравший в этом противостоянии вылетит с 13−16-го места, а победивший попадет в следующем раунде на «Natus Vincere» или «Liquid».

Матч был разыгран в формате bo3: корейская команда выбрала карту Vertigo, «мышки» взяли Inferno, а десайдером стал Nuke.

На первой карте вопреки всей статистике и прогнозам, «mousesports» выиграли первую половину за защиту с разгромным счетом 13:2 благодаря выдающейся игре Робина «ropz» Кула и Давида «frozen» Чернанского, настрелявших на двоих 56 фрагов. На второй половине «мышки» без особых проблем добрали необходимые три раунда. 16:8 — итоговый счет первой карты.

Первая половина Inferno разворачивалась в том же ключе, но теперь фавориты доминировали за атаку, забрав 11 раундов, из которых дважды была серия в четыре взятых подряд. Проиграв пистолетный раунд за защиту, «мышки» смогли перевернуть экономику соперника, выиграв форс-раунд. Тем самым матч завершился со счетом 2:0 в пользу «mousesports» (16:8, 16:6).

Лучшим игроком противостояния стал «ropz», заработавший безумный коэффициент kd = 2,58 (49 убийств, 19 смертей). Недалеко от него ушел словак с чистым kd = 2,00.

После этого матча команда «MVP PK» стала первой, занявшей последние места на этом турнире.