Ростов-на-Дону, , 17:42 — REGNUM

Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» возмущены временем начала матча между командами. Так, игра в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) намечена на 21:30 (время московское). Фанаты считают, что их интересы при определении времени не учтены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих 2 июля.

Совместное обращение с просьбой разрешить командам сыграть раньше болельщики направили в РПЛ. Так, финальный свисток на «Ростов-Арене» 13 июля, уведомляют фанаты, прозвучит слишком поздно, в особенности для гостей из Оренбурга из-за разницы часовых поясов. Домой ростовчане смогут попасть только после полуночи, а жители городов и районов Ростовской области и вовсе рискуют остаться на улице, в связи с отсутствием ночных маршрутов общественного транспорта.

Поклонники оренбургской команды, уведомляют болельщики, вряд ли смогут досмотреть футбольную баталию до конца, так как Оренбург по времени опережает Москву на два часа.

Болельщики предлагают перенести начало игры на период с 19:00 до 20:00 и надеются быть услышанными.

ИА REGNUM напоминает, что ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал позднее время начала некоторых матчей РПЛ. По мнению наставника, игрокам также не идёт на пользу долгое ожидание игры.

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