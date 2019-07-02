Лос-Анджелес, США, , 15:53 — REGNUM

Компания Riot Games проведёт первый киберспортивный турнир Twitch Rivals по своей новой игре Teamfight Tactics. Об этом сообщалось на официальном сайте League of Legends 1 июля.

Турнир пройдёт 17 и 18 июля 2019 года. В нём примут участие 64 популярных стримера с платформы Twitch, им предстоит сражаться за $125 тыс. и звание чемпиона TFT (Teamfight Tactics) Twitch Rivals.

Всех участников поделят на две группы по 32 человека в каждой. Полуфинальные и финальные матчи пройдут 18 июля между 16 лучшими игроками. Список стримеров-участников будет оглашён 8 июля.

Напомним, Teamfight Tactics — это стратегическая онлайн-игра от американской компании Riot Games, действие которой разворачивается в той же фантастической вселенной, что и у League of Legends (самая популярная игра Riot Games). Teamfight Tactics стала ответом на Dota Auto Chess — популярную модификацию для киберспортивной дисциплины Dota2.

В Teamfight Tactics игрокам предстоит собрать отряд из уникальных персонажей, учитывая их сильные и слабые стороны, и победить отряд противника. Между раундами геймеры могут «прокачивать» своих персонажей и менять их на других чемпионов за внутриигровую валюту.

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