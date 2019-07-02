Уфа, , 14:06 — REGNUM

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич перешёл в клуб второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен». Об этом 2 июля сообщается на станице клуба в Twitter.

«Уфа» благодарит Ивана за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении.

Пауревич является воспитанником дортмундской «Боруссии». В «Уфу» н перешёл в 2014 году.

Через два года он перешёл в английский «Хаддерсфилд Таун», но сыграл за него один матч и вернулся в «Уфу». Всего за уфимскую команду Пауревич провёл 133 матча и забил 13 голов.

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