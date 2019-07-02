Порту, Португалия, , 13:54 — REGNUM

Полузащитник колумбийского клуба «Атлетико Хуниор» Луис Диас перейдёт в португальский «Порту». Об этом сообщает Мaisfutebol.

По информации издания, клубы достигли договорённости о переходе футболиста за €7 млн. При этом соглашение будет рассчитано на пять лет.

Отмечается, что «Порту» выиграл борьбу за Диаса у санкт-петербургского «Зенита», который проявлял интерес к футболисту. «Атлетико Хуниор» принял предложение «Порту», посчитав его более выгодным.

В прошедшем сезоне Диас сыграл в 17 матчах за «Атлетико Хуниор», в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В составе сборной Колумбии он дошёл до четвертьфинала Кубка Америки, в котором его команда проиграла Чили в серии пенальти (4:5).

Читайте также: «Зенит» проявил интерес к полузащитнику «Селтика» Рогичу