Лондон, , 13:24 — REGNUM

«Тоттенхэм Хотспур» осуществил первый трансфер за полтора года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новичком команды стал 18-летний полузащитник Джек Кларк, перешедший из «Лидс Юнайтед». С ним подписан контракт, рассчитанный до 2023 года. Сумма трансфера составила €11 млн.

Кроме того, клубы договорились, что сезон 2019/20 Кларк проведёт в «Лидсе» на правах аренды.

В сезоне 2018/19 Кларк был признан лучшим игроком «Лидса». Он сыграл в 25 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зимой «Тоттенхэм» стал первым клубом Английской премьер-лиги, не купившим ни одного футболиста за два трансферных окна подряд.

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