Париж, , 13:06 — REGNUM

Полузащитник испанской «Севильи» Пабло Сарабия перешёл во французский ПСЖ. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что Сарабия подписал с парижским клубом контракт, рассчитанный на пять лет. Сумма трансфера игрока составила €18 млн.

Напомним, летом 2016 года Сарабия перешёл в «Севилью» из «Хетафе» за €1 млн. В сезоне 2018/19 он сыграл в 52 матчах за клуб, в которых забил 23 гола и отдал 17 результативных передач.

Добавим, что Сарабия выступал за сборные Испании различных возрастов. В составе молодёжной сборной Испании он стал чемпионом Европы 2013 года.

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