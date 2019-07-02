Далянь, Китай, , 12:54 — REGNUM

Испанский футбольный специалист Рафаэль Бенитес стал главным тренером китайского клуба «Далянь Ифан». Об этом сообщается на странице тренера в Twitter.

Ранее сообщалось, что зарплата Бенитеса в китайском клубе будет составлять $15 млн в год.

Напомним, с 2016 год по 2019 год Бенитес тренировал «Ньюкасл Юнайтед». Ранее он работал с такими клубами, как «Валенсия», «Ливерпуль», «Челси», «Интер» и «Наполи». За свою карьеру он выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Читайте также: Бенитес отказался от работы в «Роме» и «Марселе»