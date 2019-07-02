Москва, , 12:23 — REGNUM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов рассмотреть предложение о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет команд из СНГ, если поступят заявки от национальных футбольных федераций. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

"Любая подобная идея будет обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, клубами и лигами. Это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах», — заявили изданию в УЕФА.

Там отметили, что внутренние соревнования являются основой футбола в Европе. Кроме того, на данный момент нет конкретных предложений о проведении транснациональных соревнований.

Напомним, ранее президент ЦСКА Евгений Гинер высказал идею расширения РПЛ за счет приглашения команд из стран СНГ. В частности, он упомянул такие клубы, как «Арарат-Армения», «Кайрат» и «Астану».

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