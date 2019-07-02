Екатеринбург, , 12:17 — REGNUM

Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.

Екатеринбург (cc) Nucl0id

Решение принял исполком Международной федерации студенческого спорта (FISU). Ранее эксперты организации посетили Екатеринбург с инспекцией и оценили его достаточно высоко.

Отметим, Россия не в первый раз будет принимать Универсиаду. Ранее аналогичные мероприятия прошли в Казани и в Красноярске.

Добавим также, что Екатеринбург примет Универсиаду в юбилейный для себя год. Городу исполнится 300 лет.

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