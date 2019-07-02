Барселона, Испания, , 11:34 — REGNUM

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал согласие на покупку нападающих Неймара и Антуана Гризманна. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, Вальверде перед уходом в отпуск одобрил приобретение Гризманна. Сейчас он также дал согласие на покупку бразильца.

Отмечается, что наставник каталонского клуба пообещал руководству интегрировать обоих футболистов в игру команды, сохранив баланс между атакой и обороной.

Ранее сообщалось, что Гризманн планирует продолжить карьеру в «Барселоне». Неймар заявил о желании вернуться в каталонский клуб.

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