Вашингтон, , 11:06 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» подпишет контракт с разыгрывающим защитником Айзея Томасом. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, в ближайшее время Томас станет игроком «Вашингтона» и подпишет с клубом однолетний контракт.

Напомним, ранее Томас играл за «Денвер Наггетс». Первую половину сезона 2018/19 он пропустил из-за травмы бедра. После этого он сыграл в 12 матчах, в которых набирал в среднем 8,1 очка, делал 1,1 подбора и 1,9 результативной передачи.

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