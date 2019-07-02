Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM

Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к австралийскому полузащитнику Томасу Рогичу, выступающему за шотландский «Селтик». Об этом сообщает The Scottish Sun.

По информации издания, «Зенит» намерен купить футболиста в летнее межсезонье и готов предложить за него €10 млн. При этом «Селтик» хочет получить за игрока не менее €16,8 млн. Контракт 26-летнего Рогича с клубом действует до лета 2023 года.

Напомним, Рогич перешёл из австралийского клуба «Сентрал Кост Маринерс» в «Селтик» в январе 2013 года за €480 тыс. В сезоне 2018/19 он сыграл в 21 матче чемпионата Шотландии, в котором забил три гола.

Читайте также: «Зенит» расторг контракт с Маркизио