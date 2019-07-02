Лион, Франция, , 10:32 — REGNUM

«Лион» планирует получить от возможной продажи полузащитника Набиля Фекира не менее €30 млн. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации издания, в настоящее время «Лион» не получал конкретных предложений по трансферу футболиста. При этом к нему проявили интерес два европейских клуба.

В сезоне 2018/19 Фекир сыграл в 29 матчах чемпионата Франции, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. В Лиге чемпионов он провёл шесть матчей, забил три мяча и отдал два голевых паса.

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