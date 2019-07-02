Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM

«Зенит» объявил о расторжении контракта с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что «Зенит» достиг соглашения с итальянским хавбеком о досрочном прекращении контракта.

В составе санкт-петербургского Маркизио провёл 15 матчей, в которых забил два гола, и стал чемпионом России сезона 2018/19. В апреле Маркизио перенёс операцию на колене, на восстановление ему необходимо от четырёх до шести месяцев.

Напомним, Маркизио перешёл в «Зенит» в сентябре 2018 года из туринского «Ювентуса».

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