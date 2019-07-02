Сассуоло, Италия, , 09:55 — REGNUM

«Барселона» выкупит контракт полузащитника Кевин-Принса Боатенга. Об этом заявил генеральный директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Думаю, «Барселона» купит его и, возможно, отдаст в другую испанскую команду», — сказал Карневали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Боатенг перешёл из «Сассуоло» в «Барселону» на правах аренды. В каталонском клубе он сыграл в четырёх матчах.

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