Турин, Италия, , 09:22 — REGNUM

Бывший полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо стал игроком туринского «Ювентуса». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Рабьо прошёл медицинское обследование. Стороны заключили долгосрочный контракт.

Рабьо достался «Ювентусу» бесплатно, поскольку являлся свободным агентом.

Напомним, 24-летний Рабьо является воспитанником ПСЖ. В составе парижского клуба Рабьо стал пятикратным чемпионом Франции, по четыре раза выиграл Кубок Франции и Суперкубок страны.

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