Ливерпуль, Великобритания, , 08:13 — REGNUM

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер и полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен сменили игровые номера в команде. Об этом сообщается на сайт клуба.

Павел Кузнецов. Футбол. 1931

Отмечается, что Бекер, ранее выступавший под 13-м номером, теперь будет играть под номером 1. А Окслейд-Чемберлен взял номер 15 вместо 21.

Добавим, что первый номер ранее принадлежал немецкому голкиперу Лорису Кариусу, который покинул клуб после финального матча Лиги чемпионов 2018 года. Тогда две грубые ошибки Кариуса привели к двум пропущенным голам, а «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (1:3).

Напомним, Бекер перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Ромы». В составе английского клуба он выиграл Лигу чемпионов в 2019 году.

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