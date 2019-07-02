Лондон, , 07:42 — REGNUM

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф одержала победу над 39-летней соотечественницей Винус Уильямс в первом круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Гауфф четыре раза подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 3 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк.

Во втором круге Гауфф сыграет со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой.

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