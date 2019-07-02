Лондон, , 07:26 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Италии Паоло Лоренци в первом круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 11 минут, завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Медведев 15 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Медведев сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

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