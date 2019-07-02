Лондон, , 07:22 — REGNUM

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Южной Кореи Квон Сон У в первом круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 10 минут, завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5.

Хачанов 18 раз подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, четыре ошибки на подаче и четыре брейка.

Во втором круге турнира Хачанов сыграет с испанским теннисистом Фелисиано Лопесом.

Читайте также: Хачанов проиграл Берреттини на турнире в Галле