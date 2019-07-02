Каир, 2 июля 2019, 07:00 — REGNUM
Сборная Алжира одержала победу над командой Танзании в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе команды Алжира дубль оформил полузащитник Адам Уна. Ещё один мяч забил форвард Ислам Слимани.
Таким образом, сборная Алжира набрала девять очков и заняла первое место в группе, что позволило ей выйти в плей-офф турнира. Сборная Танзании стала четвёртой без набранных очков.
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