Каир, , 06:57 — REGNUM

Сборная Сенегала одержала победу над командой Кении в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе команды Сенегала дубль оформил нападающий Садио Мане, забивший один из голов с пенальти. Ещё один мяч забил форвард Исмаила Сарр.

Таким образом, сборная Сенегала набрала шесть очков и заняла второе место в группе, что позволило ей выйти в плей-офф турнира. Сборная Кении стала третьей, набрав три очка.

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