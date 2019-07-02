Каир, 2 июля 2019, 06:57 — REGNUM
Сборная Сенегала одержала победу над командой Кении в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе команды Сенегала дубль оформил нападающий Садио Мане, забивший один из голов с пенальти. Ещё один мяч забил форвард Исмаила Сарр.
Таким образом, сборная Сенегала набрала шесть очков и заняла второе место в группе, что позволило ей выйти в плей-офф турнира. Сборная Кении стала третьей, набрав три очка.
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