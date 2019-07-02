Бишкек, , 06:52 — REGNUM

Спортсмены из Казахстана завоевали 4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей на турнире Туркестана в Киргизии, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

Сборную Казахстана на соревнованиях представляли 5 женщин и 17 мужчин. В категории Elite первое место занял Темирлан Темиров, преодолевший дистанцию за 1 час 2 минуты и 15 секунд. Второе место также занял представитель Казахстана Антон Витолин — 1 час 2 минуты 22 секунды.

В этой же категории среди женщин первой стала Газиза Кумакбаева с результатом 1 час 14 минут 48 секунд. Серебряная медаль досталась также представительнице Казахстана Дарье Бычковой.

Отметим, на международном турнире в Киргизии в соревнованиях приняли участие 90 спортсменов из 13 стран мира. Они боролись на дистанции «спринт»: 750 метров плавание, 20 км велогонки и 5 км бег.

Читайте ранее в этом сюжете: Спортсмен из Казахстана стал чемпионом Азии по триатлону