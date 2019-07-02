Санрайз, США, , 06:36 — REGNUM

Российский вратарь Сергей Бобровский стал игроком «Флориды Пантерз». Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что стороны подписали семилетний контракт, согласно которому зарплата голкипера составит $10 млн в год.

Таким образом, Бобровский стал вторым среди вратарей в НХЛ по уровню зарплаты. Больше него получает только Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс» — $10,5 млн.

Напомним, ранее Бобровский выступал за «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого дважды выиграл «Везина Трофи».

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