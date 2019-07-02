Нью-Йорк, США, , 06:26 — REGNUM

Российский нападающий Артемий Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте клуба.

Артемий Панарин (cc) Сидик из ПТУ

Отмечается, что Панарин подписал контракт с «Рейнджерс», который рассчитан на семь лет.

Общая сумма контракта составила $81,5 млн. Средняя годовая зарплата игрока составит $11,642 млн. Панарин стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте находится нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, у которого $12,5 млн.

Напомним, Панарин с 1 июля получил статус неограниченно свободного агента. Ранее он играл за «Коламбус Блю Джекетс». В сезоне 2018/19 он сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате, набрав 87 (28+59) очков. В плей-офф на его счету 10 матчей и 11 (5+6) баллов.

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