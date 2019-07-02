Лондон, , 07:05 — REGNUM

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева обыграла вторую ракетку мира Наоми Осаку из Японии на международном турнире «Уимблдон», сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

Спортсменки встретились в первом круге соревнований. Юлия Путинцева обыграла представительницу Японии в двух сетах — 7:6, 6:2. В настоящее время казахстанская теннисистка занимает 39-ю строчку мирового рейтинга сильнейших теннисистов.

Напомним, Юлия Путинцева уже обыгрывала Наоми Осаки. 20 июня в одной восьмой турнире WTA в Бирмингеме казахстанская теннисистка оказалась сильнее первой ракетки мира Осаки.

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