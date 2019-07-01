Чебоксары, , 20:52 — REGNUM

В Чувашии работает независимая экспертная группа по изучению возможного нарушения антидопинговых правил. Об этом ИА REGNUM сообщили в минспорте республики.

Допинг Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве не уточняют, какие именно и сколько специалистов проводят проверку в республике, отмечая, что это «независимая экспертная группа в составе специалистов, обладающих широкими знаниями и опытом в сфере спортивного права». Эксперты приступили «к изучению возможного нарушения антидопинговых правил в подготовке спортивного резерва в Чувашии». С этой целью было проведено рабочее совещание, встречи с тренерами, медицинскими работниками и спортсменами, получившими уведомления от Российского антидопингового агентства.

«Сейчас республиканское министерство спорта планирует действительно разобраться с ситуацией, сложившейся со многими чувашскими спортсменами в связи с теми сигналами, которые поступили от Российского антидопингового агентства. Это проводится в целях усиления антидопинговой работы в регионе. Наша задача — разобраться в том, что на самом деле происходило, происходило ли вообще, были ли применены запрещенные методы, по чьему указанию, с чьего ведома, понимали ли спортсмены и тренеры, что происходит и т.д. Чтобы после сбора и анализа объективной информации можно было принять меры, если потребуется, к искоренению каких-то негативных проявлений, связанных либо с неграмотностью, либо возможным намеренным применением каких-то запрещенных веществ или методов», — цитируют в министерстве заявление спортивного юриста Артёма Пацева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня РУСАДА на своем официальном сайте опубликовало информацию о том, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, зафиксированы факты нарушения антидопинговых правил. В информации, в частности, сообщалось, что «по результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил». Затем было заявлено о том, что число дел может достигнуть 60. В Чувашии опровергли использование допинга.

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