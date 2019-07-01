Ростов-на-Дону, , 16:06 — REGNUM

Члены Палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров определили судьбу заявления бывшего тренера ФК «Ростов» Курбана Бердыева к клубу. В частности, принято решение «о взыскании задолженности по трудовому договору частично».

Также «Ростов» обязали «выплатить задолженность по трудовому договору», «возместить расходы на представителя в части». В удовлетворении остальной части требований Бердыеву октазано.

Кроме того, частично возместить задолженность по трудовому договору и расходы на представителя жёлто-синие должны Ивану Данильянцу и Александру Мацюре, работавшим в штабе Бердыева во время работы в «Ростове».

Заявления Владимира Кулаева и Якуба Уразсахатова о взыскании задолженности по трудовому договору удовлетворены не были.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подтвердил, что общий объем кредиторской задолженности футбольного клуба увеличился.

«Общий объем кредиторской задолженности клуба увеличился. Но нужно понимать, что это не только текущие операционные долги, но и задолженности прошлых сезонов — 2015/16 и 2016/17. Всплывают новые долги, ряд из которых мы не признаем и оспариваем в судебном порядке», — цитирует собеседника ТАСС.

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Напомним, что тренерский штаб Курбана Бердыева потребовал от «Ростова» почти 100 млн рублей. По информации издания «Спорт-Экспресс», члены тренерского штаба заявили о невыплате премиальных.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Курбан Бердыев покинул должность главного тренера ФК «Ростов» в июне 2017 года. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.

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