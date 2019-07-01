Манчестер, Великобритания, , 15:22 — REGNUM

«Манчестер Сити» опубликовал фото новых комплектов игровой формы на сезон 2019/20. Об этом сообщается на станице клуба в Twitter.

Домашняя форма сделана в традиционных для клуба голубом и белом цветах. При этом на ней будут вставки фиолетового цвета. Гостевой комплект формы выполнен в чёрном цвете с жёлтыми вставками.

https://twitter.com/ManCity/status/1145648806853320704

Напомним, в сезоне 2018/19 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.

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