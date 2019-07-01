Дерби, Великобритания, , 14:35 — REGNUM

Английский клуб «Дерби Каунти» освободил главного тренера Фрэнка Лэмпарда от участия в двух предсезонных тренировках. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Лэмпарда освободили от тренировок, которые пройдут 1 и 2 июля, чтобы он мог завершить переговоры с «Челси».

"В связи с потенциальной договорённостью Фрэнка с лондонским клубом «Дерби» намерен активизировать усилия, чтобы найти нового тренера», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Дерби Каунти» разрешил Лэмпарду вести переговоры с «Челси».

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