Филадельфия, США, 1 июля 2019, 14:22 — REGNUM
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» подпишет четырёхлетний контракт с центровым Элом Хорфордом. Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что Хорфорд перейдёт в «Филадельфию» из «Бостон Селтикс», за который он выступал на протяжении последних трёх сезонов.
В плей-офф сезона 2018/19 Хорфорд набирал 13,9 очка и делал 9 подборов и 4,4 передачи в среднем за игру.
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