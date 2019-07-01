Филадельфия, США, , 14:22 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» подпишет четырёхлетний контракт с центровым Элом Хорфордом. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что Хорфорд перейдёт в «Филадельфию» из «Бостон Селтикс», за который он выступал на протяжении последних трёх сезонов.

В плей-офф сезона 2018/19 Хорфорд набирал 13,9 очка и делал 9 подборов и 4,4 передачи в среднем за игру.

Читайте также: «Филадельфия» продлит контракт с форвардом Харрисом