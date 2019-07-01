Филадельфия, США, , 13:57 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» продлит контракт с форвардом Тобайасом Харрисом. Об этом сообщает ESPN.

Тобайас Харрис (сс) Mike

Отмечается, что Харрис останется в «Филадельфии». Ему предложен новый пятилетний контракт на $180 млн.

Напомним, по ходу сезона 2018/19 Харрис перешёл в «Филадельфию» из «Лос-Анджелес Клипперс». В среднем за игру он набирал 20 очков и делал 7,9 подбора и 2,8 передачи.

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