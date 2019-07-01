Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM

28−30 июня 2019 в Санкт-Петербурге прошёл Чемпионат и Первенство Европы по чир спорту. Россия впервые принимала главный континентальный турнир концертно-спортивном комплексе «Сибур Арена». Организатором события стал Союз чир спорта России (СЧР), являющийся членом Европейского Союза чир спорта (European Cheer Union).

Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый чемпионат Европы ECU состоялся в Чешской республике в 2012 году. Далее его принимали Германия, Шотландия, Словения, Австрия, снова Чехия и год назад Финляндия. Сегодня чир спорт один из самых массовых и динамично развивающихся видов спорта, признанный в 118 странах Мира. В этом году в Чемпионате приняли участие 23 национальные сборные.

Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Участницы готовы к выступлению Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-центр Чемпионата, в России чир спорт (ранее черлидинг) был зарегистрирован в 2008 году. Российская сборная неоднократно привозили на родину призовые и победные награды с Чемпионатов и Первенств Европы. Согласно статистике, в нашей стране чир спортом занимается более 100 000 человек в 74 субъектах.

Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Фанаты Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Разминка перед выступлением Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM

В этом году Россию на Чемпионате представят более 550 спортсменов в двух возрастных категориях и 8 спортивных дисциплинах. 6 российских команд получили дополнительную селекцию, выиграв в 2018 году Евролигу ECU. В рамках события во второй раз в истории пройдет Чемпионат по Парачир для спортсменов с ограниченными возможностями.

Разминка перед выступлением Андрей Пронин © ИА REGNUM

Разминка перед выступлением Андрей Пронин © ИА REGNUM

Участницы готовы к выступлению Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM

Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM Чемпионат и первенство Европы по чир спорту Андрей Пронин © ИА REGNUM

Российские спортсмены в этом Чемпионате завоевали серебро в самой престижной дисциплине — «чирлидинг группа смешанная» и золото в дисциплине «пара чир».

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